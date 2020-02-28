К 75-летию Победы в Ярославской области пройдет автомоторетропробег

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:19:02+03:00

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11-12 апреля в регионе пройдет автомоторетропробег «Авто-Ретро-Ямъ». Его организатор – житель Гаврилов-Яма Дмитрий Рубцов. В его коллекции около 60 разных машин. Колонна из автомобилей и мотоциклов довоенного, военного и послевоенного времени выдвинется из Гаврилов-Яма. Проедет проедет через Никульское, Мышкин, Брейтово, Прозорово, Новый Некоуз, Углич. Завершится пробег в Ярославле. На участие в заезде заявились больше 10 команд из разных регионов страны. 9 мая часть техники примет участие в параде на Красной площади в Москве.

К 75-летию Победы в нашей области реализуют еще ряд туристических проектов.

– Жители и гости региона смогут посетить выставки, концерты, фестивали, окунуться в советское время и еще раз испытать гордость за наш народ и страну, – отметила директор департамента туризма области Юлия Рыбакова.

Так, в Рыбинске в третий раз пройдет федеральный арт-проект «Рио-Рита – радость Победы». Это сетевая культурная реконструкция 9 мая 1945 года. Духовые оркестры на специальной ретротанцплощадке исполнят музыку 30-40-х годов. Музей боевой славы подготовит архивы и кинофотодокументы в цифровом варианте. Посетители увидят предметы, которые не выставлялись раньше. Все они относятся к 30-м годам прошлого века. Особое внимание уделят историям ярославских героев и тружеников.

В «Доме муз» в течение всего года будет работать выставка картин и скульптур, посвященных Великой Отечественной войне. Экспозиция имеет мультимедийное сопровождение. В музее проведут открытые уроки и культурно-просветительские программы. Вход в «Дом муз» бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU