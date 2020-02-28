В Ярославле детский омбудсмен проверил спорткомплекс на Красноборской

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:38:01+03:00

Занятия учебных групп в корпусе, требующем восстановительного ремонта, о котором идет речь в СМИ, прекращены с 2011 года. Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области\Facebook.

По результатам проверки было установлено, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области проверил здание спорткомплекса на Красноборской улице в Заволжском районе города. Рейд был организован после сообщений в СМИ о том, что здание несет угрозу жизни детей, которые там тренируются.

- В ходе проверки установлено, указанный спорткомплекс состоит из одноэтажного и трехэтажного корпусов. Занятия учебных групп в корпусе, требующем восстановительного ремонта, о котором идет речь в СМИ, прекращены с 2011 года, - написал в социальных сетях Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. - Все занятия проходят в спортзалах, оборудованных в соответствии с действующим законодательством и отвечающих требованиям безопасности.

Таким образом, жизни и здоровью детей, которые занимаются в спорткомплексе, ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU