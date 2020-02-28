Юрий Лоза высказался о роли актера Александра Петрова в отечественном кинематографе

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:29:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Певец и композитор Юрий Лоза опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" пост, в котором явно намекнул начинающим актерам, что все значимые роли уже заняты.

По словам Лозы, многие молодые люди не только мечтают сниматься в кино, но и предпринимают для этого титанические усилия. Театральные училища в год выпускают более двух тысяч профессиональных актеров, столько же еще вливается со стороны.

- Толпы страждущих обивают пороги многочисленных киностудий, проходят пробы, облизывают продюсеров, думая, что однажды сыграют свои звездные роли и добьются славы. Наивные, они все еще верят в чудо, которого не бывает. Я где-то видел анонс помпезных кинопроектов, которые будут сняты в ближайшее время, - это «Отелло», «Геракл», «Гулливер», а также «Илья Муромец», и на все эти главные роли уже утвержден Александр Петров, - пишет звезда отечественной эстрады 80-90-х годов.

В фильмографии Александра Петрова, уроженца Ярославской области, картин действительно немало. Он дебютировал в кино в 2010 году и с тех пор снялся уже более чем в 50 лентах.

ИСТОЧНИК KP.RU