2020-02-28T11:09:01+03:00
Спорт

Резервисты «бронепоезда» показали «витязям» свой бойцовский характер

«Локомотив» без своих лидеров в гостях дал бой «основе» подольского «Витязя»
Виктор ПОЛЯК
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Этот матч наши не смогли выиграть на буллитах, но смогли сделать игру незабываемой гордостью ярославских болельщиков.Этот матч наши не смогли выиграть на буллитах, но смогли сделать игру незабываемой гордостью ярославских болельщиков.
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Еще в прошлой своей игре в Минске наставник нашего «бронепоезда» Майк Пелино опробовал в серьезном поединке свой ближайший резерв из состава «Локо» и, похоже, эксперимент был оценен положительным, поскольку в Минске основной состав «Динамо» был обыгран. В завершающей «регулярку» игре в Подольске с «Витязем» наставник «бронепоезда» пошел на еще более радикальный эксперимент, предоставив передышку ударному звену и лидерам команды. Не было в заявке и на льду Накладала, Кронвалла. Ткачева, Аверина, Пяярви, Ландера, да Косты… Вместо них против сильнейшего состава «витязей» вышли на бой мало еще кому известные молодые хоккеисты. И надо же, молодежь дала опытным «витязям» настоящий бой, едва не сокрушив их в основное время. Поначалу, правда, складывалось впечатление, что резервистам сегодня в Подольске не поздоровится. Хотя и показывали они высокие скорости и отменную технику, но довольно быстро оказались проигрывающими. Хозяева разыграли одну из своих заготовок и распечатали ворота Ильи Коновалова. Большего им до конца периода не позволили, причем, Коновалов был в ударе.

Второй период вновь заставил было сникнуть болельщиков Ярославля. У «витязей», казалось, прорезалась игра, счет для них стал – 2:0, а у «бронепоезда» на ровном месте – удаление.

И каким-то фантастическим образом две минуты штрафа Павла Красковскаго развернули матч в другую сторону. Молодежь «бронепоезда» даже в меньшинстве так лихо повела игру, что прессингом загнала «витязей» на их территорию. Денис Алексеев ворвался в зону и оставил шайбу под бросок юному Михаилу Беляеву, который открыл счет своим голам в КХЛ – 1:2. Но это было еще не всё! Едва вернувшись на лед, Красковский рванул поддержать атаку Александра Дарьина, в Минске ставшего автором победного гола, и Григория Денисенко. Пас Павлу последовал незамедлительно, а бросок точным – 2:2. Вот так поиграли в меньшинстве молодые!

Этот удачный опыт оказался единичным, потому что в концовке периоде фол Артура Каюмова получился наказуемым, хозяева вновь повели – 3:2. Но еще хуже стало положение «бронепоезда» в середине 3-го периода, когда хозяева еще раз пробили Коновалова, отменно защищавшего «рамку» - 4:2.

Ну, вроде, совсем плохо дело для «бронепоезда». Ан не совсем получилось. Наши резервисты еще раз показали «витязям», что не мальчики для битья. За 4 минуты до сирены ярославцы еще раз получают шанс поиграть в большинстве. И Майк Пелино идет ва-банк, снимая вратаря. И не ошибся канадец! Наши молодые так раскрутили атаку в чужой зоне, что броскок Рушана Рафикова от синей линии оказался удачным, поскольку траекторию шайбы подправил в «девятку» Артур Каюмов. Хозяева потребовали смотреть видео насчет высоко поднятой клюшки. Но судьи такого в кино не нашли – 3:4.

Это уже шанс спасти игру. И этот шанс феноменальным голом реализовал дубль Беляева при почти критической ситуации. Пелино вновь снял вратаря и две последние минуты основного времени «бронепоезд» играл при пустых воротах, В ходе атаки при равных составах шайбу вынесли в нашу зону, где она досталась Михаилу уже за воротами. Оттуда и начал свой феноменальный проход Беляев, обыгравший двоих при движении к центральной линии. На входе в зону он проскочил еще двоих и, выйдя на голкипера, с неудобной руки прокинул шайбу в «домик». Вот это голяка!!! Этот гол станет главным претендентом на приз «Лучший гол сезона КХЛ». Ничего себе резервист «бронепоезда»! Такие голы – украшение хоккея.

И не так уж важно, что наш «резерв» не смог довести спасенный матч до победного конца. Этот матч наши не смогли выиграть на буллитах, но смогли сделать игру незабываемой гордостью ярославских болельщиков. А это во много раз дороже упущенной победы, которая никак бы не повлияла на положение «бронепоезда» перед плейофф. «Витязь» - «Локомотив» - 5:4 Б (1:0;2:2;1:2;0:0; Б 1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU

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