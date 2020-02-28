Резервисты «бронепоезда» показали «витязям» свой бойцовский характер

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:09:01+03:00

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Еще в прошлой своей игре в Минске наставник нашего «бронепоезда» Майк Пелино опробовал в серьезном поединке свой ближайший резерв из состава «Локо» и, похоже, эксперимент был оценен положительным, поскольку в Минске основной состав «Динамо» был обыгран. В завершающей «регулярку» игре в Подольске с «Витязем» наставник «бронепоезда» пошел на еще более радикальный эксперимент, предоставив передышку ударному звену и лидерам команды. Не было в заявке и на льду Накладала, Кронвалла. Ткачева, Аверина, Пяярви, Ландера, да Косты… Вместо них против сильнейшего состава «витязей» вышли на бой мало еще кому известные молодые хоккеисты. И надо же, молодежь дала опытным «витязям» настоящий бой, едва не сокрушив их в основное время. Поначалу, правда, складывалось впечатление, что резервистам сегодня в Подольске не поздоровится. Хотя и показывали они высокие скорости и отменную технику, но довольно быстро оказались проигрывающими. Хозяева разыграли одну из своих заготовок и распечатали ворота Ильи Коновалова. Большего им до конца периода не позволили, причем, Коновалов был в ударе.

Второй период вновь заставил было сникнуть болельщиков Ярославля. У «витязей», казалось, прорезалась игра, счет для них стал – 2:0, а у «бронепоезда» на ровном месте – удаление.

И каким-то фантастическим образом две минуты штрафа Павла Красковскаго развернули матч в другую сторону. Молодежь «бронепоезда» даже в меньшинстве так лихо повела игру, что прессингом загнала «витязей» на их территорию. Денис Алексеев ворвался в зону и оставил шайбу под бросок юному Михаилу Беляеву, который открыл счет своим голам в КХЛ – 1:2. Но это было еще не всё! Едва вернувшись на лед, Красковский рванул поддержать атаку Александра Дарьина, в Минске ставшего автором победного гола, и Григория Денисенко. Пас Павлу последовал незамедлительно, а бросок точным – 2:2. Вот так поиграли в меньшинстве молодые!

Этот удачный опыт оказался единичным, потому что в концовке периоде фол Артура Каюмова получился наказуемым, хозяева вновь повели – 3:2. Но еще хуже стало положение «бронепоезда» в середине 3-го периода, когда хозяева еще раз пробили Коновалова, отменно защищавшего «рамку» - 4:2.

Ну, вроде, совсем плохо дело для «бронепоезда». Ан не совсем получилось. Наши резервисты еще раз показали «витязям», что не мальчики для битья. За 4 минуты до сирены ярославцы еще раз получают шанс поиграть в большинстве. И Майк Пелино идет ва-банк, снимая вратаря. И не ошибся канадец! Наши молодые так раскрутили атаку в чужой зоне, что броскок Рушана Рафикова от синей линии оказался удачным, поскольку траекторию шайбы подправил в «девятку» Артур Каюмов. Хозяева потребовали смотреть видео насчет высоко поднятой клюшки. Но судьи такого в кино не нашли – 3:4.

Это уже шанс спасти игру. И этот шанс феноменальным голом реализовал дубль Беляева при почти критической ситуации. Пелино вновь снял вратаря и две последние минуты основного времени «бронепоезд» играл при пустых воротах, В ходе атаки при равных составах шайбу вынесли в нашу зону, где она досталась Михаилу уже за воротами. Оттуда и начал свой феноменальный проход Беляев, обыгравший двоих при движении к центральной линии. На входе в зону он проскочил еще двоих и, выйдя на голкипера, с неудобной руки прокинул шайбу в «домик». Вот это голяка!!! Этот гол станет главным претендентом на приз «Лучший гол сезона КХЛ». Ничего себе резервист «бронепоезда»! Такие голы – украшение хоккея.

И не так уж важно, что наш «резерв» не смог довести спасенный матч до победного конца. Этот матч наши не смогли выиграть на буллитах, но смогли сделать игру незабываемой гордостью ярославских болельщиков. А это во много раз дороже упущенной победы, которая никак бы не повлияла на положение «бронепоезда» перед плейофф. «Витязь» - «Локомотив» - 5:4 Б (1:0;2:2;1:2;0:0; Б 1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU