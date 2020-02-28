2020-02-28T10:56:18+03:00
Общество

В Ярославской области мошенники украли у жителей больше 320 тысяч рублей

В каждом случае преступники представлялись работниками банка
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мошенники сказали, что им нужны реквизиты банковской карты для предотвращения списания средств.Мошенники сказали, что им нужны реквизиты банковской карты для предотвращения списания средств.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратилась 49-летняя местная жительница, ставшая очередной жертвой телефонных мошенников. Заявительнице позвонили с неизвестного номера и представили сотрудником банка. Мошенники сказали, что им нужны реквизиты ее банковской карты для предотвращения списания средств.

- Женщина не стала обращаться в банк, а выполнила все указания звонившего, в результате с карты были сняты денежные средства в сумме 187 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Аналогичный случай произошел в Переславле-Залесском, 50-летняя женщина перевела мошенникам 142 тысячи рублей.

По данным фактам проводится проверка. Полиция напоминает: банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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