В Ярославской области ввели два дополнительных автобусных рейса

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:56:04+03:00

Департамент собирается исследовать пассажиропоток, чтобы понять, востребован ли этот маршрут Фото: Полина Вачнадзе

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Ведение дополнительных автобусных рейсов из Данилова в Пречистое произошло из-за отмены маршрута №525 "Ярославль - Вологда".

- Организация межрегиональных перевозок относится к полномочиям Министерства транспорта Российской Федерации. Решение об отказе осуществлять работу на маршруте принимает перевозчик, о чем информирует ведомство, - рассказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко. – На основании обращений жителей региона и администрации Первомайского района департаментом транспорта Ярославской области было принято решение о введении дополнительных рейсов по имеющемуся маршруту № 357 «Данилов – Пречистое».

Перевозят пассажиров автобусы Ярославского АТП, расписание составлено с учетом рейсов того маршрута, который существовал раньше. Из Данилова автобус отправляется в 15:40, из Пречистого - в 16:40.

Департамент собирается исследовать пассажиропоток, чтобы понять, востребован ли этот маршрут. После чего будет принято решение о его сохранении или отмене.

ИСТОЧНИК KP.RU