В Ярославской области с дачного участка украли вагончик-бытовку
В Некрасовском районе с дачного участка пенсионера украли металлический вагончик-бытовку. Мужчина обратился в полицию, ведь сумма ущерба немаленькая – 100 тысяч рублей.
Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 40-летний, уже не раз судимый житель Некрасовского района. Злоумышленник во всем признался. Он рассказал, что распилил вагончик прямо на дачном участке пенсионера и, решив «подзаработать», сдал похищенное в металлолом.
- По данному факту следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, - пишет пресс-служба УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU