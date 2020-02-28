2020-02-28T10:44:36+03:00
Происшествия

В Ярославской области с дачного участка украли вагончик-бытовку

Злоумышленник решил «подзаработать» и сдал похищенное в металлолом
Светлана Крутикова
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Украденный у пенсионера вагончик сдали в металлоломУкраденный у пенсионера вагончик сдали в металлоломФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Некрасовском районе с дачного участка пенсионера украли металлический вагончик-бытовку. Мужчина обратился в полицию, ведь сумма ущерба немаленькая – 100 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 40-летний, уже не раз судимый житель Некрасовского района. Злоумышленник во всем признался. Он рассказал, что распилил вагончик прямо на дачном участке пенсионера и, решив «подзаработать», сдал похищенное в металлолом.

- По данному факту следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, - пишет пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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