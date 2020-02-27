2020-02-27T16:31:50+03:00
Происшествия

Не зная броду, не суйся в воду: в Ярославле затопило улицу Орджоникидзе

Машины едва не тонут в огромной луже [видео]
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ФОТО: Подслушано в Ярославле!ФОТО: Подслушано в Ярославле!
Изменить размер текста:

В Заволжском районе затопило улицу Орджоникидзе.

– Водители рискуют, но все-равно плывут, – пишет анонимный автор видео в паблике «Подслушано в Ярославле!».

Автовладельцам действительно некуда деться. Они буквально ныряют в пучину вод. А где-то на заднем плане уже начались ремонтные работы.

Остроумные горожане считают, что программа «Качественные и доступные бассейны в каждый двор» успешна выполнена властями.

Потоп в Ярославле .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области прокуратура забрала права у алкозависимого водителя
В Ярославской области может быть открыт центр хирургической амбулаторной и стационарной помощи для больних диабетом
Не зная броду, не суйся в воду: в Ярославле затопило улицу Орджоникидзе
"Вход на тот свет". В ярославском торговом центре пожарный выход заставили коробками
Условный срок и 50 тысяч рублей компенсации: женщина, привязывавшая приемного сына веревкой, услышала приговор суда
В Ярославле четыре дня ищут 13-летнюю девочку
Ярославна, которую из огня спас пожарный, рассказала, как все было
В аэропорту Ярославля прошли учения по обнаружению коронавируса
В Ярославле пожарный, рискуя собственной жизнью, спас семью
Паводок, пожары, лихорадка. Рыбинск готовится к весне
Больше 200 сельских жителей Ярославской области осмотрели в новом мобильном ФАПе
Ярославская молодежь пела о мире, дружбе, России
Ярославский предприниматель попался на взятке за азартные игры