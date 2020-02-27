Не зная броду, не суйся в воду: в Ярославле затопило улицу Орджоникидзе
Машины едва не тонут в огромной луже [видео]
ФОТО: Подслушано в Ярославле!
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В Заволжском районе затопило улицу Орджоникидзе.
– Водители рискуют, но все-равно плывут, – пишет анонимный автор видео в паблике «Подслушано в Ярославле!».
Автовладельцам действительно некуда деться. Они буквально ныряют в пучину вод. А где-то на заднем плане уже начались ремонтные работы.
Остроумные горожане считают, что программа «Качественные и доступные бассейны в каждый двор» успешна выполнена властями.
Потоп в Ярославле .
ИСТОЧНИК KP.RU