"Вход на тот свет". В ярославском торговом центре пожарный выход заставили коробками
В группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте обеспокоенные ярославцы опубликовали фотографию пожарного выхода одного из торговых центров Заволжского района. И все бы ничего, только этот пожарный выход полностью заставлен коробками. В случае ЧП воспользоваться им будет крайне проблематично.
"Эпопея с проверками пожарных выходов закончена. Надо вновь ждать трагедии как в "Зимней вишне", "Все плохое быстро забывается. Ждем следующей трагедии. Пройдет очередная проверка по ТЦ и разберут". "Вход на тот свет если что". Вот что пишут пользователи
в комментариях к посту ВКонтакте.
- В таких случаях проверки проводятся по обращениям граждан. Обращение можно оставить на сайте ГУ МЧС России по Ярославской области, заполнив специальную форму и прикрепив фотографии нарушения, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU