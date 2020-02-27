"Вход на тот свет". В ярославском торговом центре пожарный выход заставили коробками

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:59:55+03:00

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В группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте обеспокоенные ярославцы опубликовали фотографию пожарного выхода одного из торговых центров Заволжского района. И все бы ничего, только этот пожарный выход полностью заставлен коробками. В случае ЧП воспользоваться им будет крайне проблематично.

"Эпопея с проверками пожарных выходов закончена. Надо вновь ждать трагедии как в "Зимней вишне", "Все плохое быстро забывается. Ждем следующей трагедии. Пройдет очередная проверка по ТЦ и разберут". "Вход на тот свет если что". Вот что пишут пользователи

в комментариях к посту ВКонтакте.

- В таких случаях проверки проводятся по обращениям граждан. Обращение можно оставить на сайте ГУ МЧС России по Ярославской области, заполнив специальную форму и прикрепив фотографии нарушения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU