2020-02-27T15:59:55+03:00
Общество

"Вход на тот свет". В ярославском торговом центре пожарный выход заставили коробками

В социальной сети обеспокоенные горожане опубливали фотографии нарушения
Полина Вачнадзе
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Выход заставлен коробками. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеВыход заставлен коробками. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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В группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте обеспокоенные ярославцы опубликовали фотографию пожарного выхода одного из торговых центров Заволжского района. И все бы ничего, только этот пожарный выход полностью заставлен коробками. В случае ЧП воспользоваться им будет крайне проблематично.

"Эпопея с проверками пожарных выходов закончена. Надо вновь ждать трагедии как в "Зимней вишне", "Все плохое быстро забывается. Ждем следующей трагедии. Пройдет очередная проверка по ТЦ и разберут". "Вход на тот свет если что". Вот что пишут пользователи

в комментариях к посту ВКонтакте.

- В таких случаях проверки проводятся по обращениям граждан. Обращение можно оставить на сайте ГУ МЧС России по Ярославской области, заполнив специальную форму и прикрепив фотографии нарушения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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