Условный срок и 50 тысяч рублей компенсации: женщина, привязывавшая приемного сына веревкой, услышала приговор суда

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:41:43+03:00

Суд решил, что за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию условного срока достаточно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд не нашел в ее действиях состава преступления

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Мышкинский районный суд огласил приговор женщине-опекуну, которая привязывала четырехлетнего малыша веревкой, и оправдал ее, не обнаружив в ее действиях состава преступления. Но за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязание ребенка ей назначено наказание.

– Подсудимая признана виновной, окончательно путем частичного сложения назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, – сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Еще горе-мать выплатит ребенку компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU