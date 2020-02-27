2020-02-27T14:47:05+03:00
Общество

В аэропорту Ярославля прошли учения по обнаружению коронавируса

Был "выявлен" больной с подозрением на инфекцию
Полина Вачнадзе
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ФОТО: аэропорт ТуношнаФОТО: аэропорт Туношна
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В ярославском аэропорту прошли учения по выявлению, локализации и ликвидации очага коронавирусной инфекции. В учениях приняло участие Управление Роспотребнадзора по Ярославской области.

- В ходе учений службы аэропорта, государственные контрольные органы и службы медицинского профиля отработали комплекс необходимых мероприятий по выявлению больного с подозрением на инфекционное заболевание, в том числе коронавирусную инфекцию COVID-19, - сообщает пресс-служба аэропорта.

По итогам бли сделаны соответствующие выводы и предложения, которые помогут улучшить ситуацию и повысить готовность специальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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