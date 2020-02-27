В аэропорту Ярославля прошли учения по обнаружению коронавируса
В ярославском аэропорту прошли учения по выявлению, локализации и ликвидации очага коронавирусной инфекции. В учениях приняло участие Управление Роспотребнадзора по Ярославской области.
- В ходе учений службы аэропорта, государственные контрольные органы и службы медицинского профиля отработали комплекс необходимых мероприятий по выявлению больного с подозрением на инфекционное заболевание, в том числе коронавирусную инфекцию COVID-19, - сообщает пресс-служба аэропорта.
По итогам бли сделаны соответствующие выводы и предложения, которые помогут улучшить ситуацию и повысить готовность специальных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU