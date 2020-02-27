Паводок, пожары, лихорадка. Рыбинск готовится к весне

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:10:59+03:00

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Вчера, 26 февраля, в Рыбинске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Обсудили предстоящий весенний сезон, в который возможны паводки, пожары и заражение геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

Наиболее актуальная сегодня проблема - паводок. Сейчас обстановка опасений не вызывает, но если сбросы ГЭС увеличатся, возможны колебания уровня воды в Волге. В этой ситуации возможно подтопление нижнего руса Волжской набережной, но угрозы подтопления объектов социально сферы нет. Сейчас проводится ежедневный мониторинг, проработаны все вероятные сценарии.

Другая проблема - полностью противоположная подтоплению - пожары. Наибольшие опасения вызывают действия людей: во время уборки дачных участков садоводы сжигают старую листву и мусор, что может стать причиной серьезных пожаров. Сейчас с садоводами

и огородниками проводятся профилактические беседы.

С началом дачного периода прогнозируется рост числа заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Ярославская область - в числе неблагополучных регионов по этому заболеванию. Источником заражения являются грызуны, продукты и предметы, загрязненные отходами их жизнедеятельности. В группе риска – дачники и жители частного сектора. В прошлом году в Рыбинске зарегистрировано 30 случаев заражения ГЛПС, причем все заразились при работе на дачных участках.

Мерой профилактики может стать своевременная дератизация, санитарная обработка жилых помещений с использованием средств защиты органов дыхания, соблюдение правил личной гигиены. Также нельзя использовать в пищу продукты, поврежденные грызунами, употреблять воду из открытых водоемов. В случае подозрения на заражение ГЛПС немедленно обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU