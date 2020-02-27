2020-02-27T12:09:45+03:00
Общество

Больше 200 сельских жителей Ярославской области осмотрели в новом мобильном ФАПе

Здесь можно сделать кардиограмму, сдать анализы и получить консультацию специалиста
Светлана Крутикова
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Благодаря ФАПам сельские жители могут получить медицинскую помощьБлагодаря ФАПам сельские жители могут получить медицинскую помощьФото: Правительство Ярославской области
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В конце 2019 года Даниловская районная больница получила новый мобильный фельдшерско-акушерский пункт. По графику он каждый день выезжает в Макарово, Шаготь и Бухалово. Врачи принимают здесь и взрослых, и детей. С начала этого года осмотр прошли больше 200 человек. В ФАПе есть электрокардиограф, приборы для экспресс-анализа крови и измерения внутриглазного давления, наборы для оказания скорой помощи, ростомер, напольные весы и электронные весы с автономным питанием для новорожденных. Пациенты могут сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.

– Сейчас в области работает уже 14 ФАПов. Мобильная техника и выезды врачей в районы делают медицинскую помощь более доступной. В прошлом году купили еще четыре передвижных ФАПа, два мобильных флюорографа, пять машин скорой помощи, – подчеркнул директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев.

Новые мобильные флюорографы установили в больницах Переславля и Углича. Машины скорой помощи работают в центре медицины катастроф в Ярославле, в больницах Мышкина, Даниловского и Некрасовского районов. Покупка техники обошлась региону в 43,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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