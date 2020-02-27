Ярославский предприниматель попался на взятке за азартные игры

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:15:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело на 56-летнего предпринимателя. Его подозревают в даче взятки должностному лицу. В январе этого года мужчина, находясь в Дзержинском районе города, в рамках «оперативного эксперимента» передал сотруднику полиции взятку – 20 тысяч рублей. Так предприниматель рассчитывал избежать ответственности за незаконную организацию азартной деятельности.

- В настоящее время проводятся следственные действия, собираются и закрепляются доказательства. А также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU