В Ярославской области к 2024 году построят 14 яслей и детских садов и 4 школы

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:24:43+03:00

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Вчера, 26 февраля, на заседании правительства Ярославской области обсудили вопросы развития сферы образования.

– В образовательных учреждениях области обучается больше 230 тысяч детей. Мы должны создать все условия, чтобы они получали качественное, конкурентоспособное образование. От этого будет зависеть дальнейшее развитие региона, - отметил губернатор Дмитрий Миронов.

В области 946 образовательных учреждений. К 2024 году планируют построить еще 14 яслей и детских садов и 4 школы. Для школьников из сельской местности и малых городов всей районов откроют 166 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Сейчас создают «IT-кубы». Здесь дети изучают информационные технологии, программирование. Для тех, кто увлечен научно-техническим и инженерным творчеством, реализуют проект «Школа открытий. 76». Некоторые учреждения примут участие в проекте «Базовые школы Российской академии наук». В этих образовательных организациях занятия по проектированию будут вести сотрудники академии и вузов области. Кроме того, в ближайшие годы обновят материально-техническую базу в учреждениях, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Одним из направлений работы станет развитие востребованных компетенций педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU