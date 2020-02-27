2020-02-27T07:38:36+03:00
Спорт

Деминский лыжный марафон в Рыбинске будет комментировать Андрей Арих

Известный спортивный журналист два года подряд был «официальным голосом» соревнований
Екатерина РЯБЦЕВА
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Андрей Арих комментировал Олимпийские игрыАндрей Арих комментировал Олимпийские игрыФото: Администрация Рыбинска
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Лыжный марафон в Демино будет комментировать известный спортивный журналист Андрей Арих. Он работал комментатором на Олимпийских играх и других престижных спортивных соревнованиях, а в 2018 и 2019 годах был «официальным голосом» деминского лыжного марафона.

– Андрей наш давний друг и партнер, вот уже третий год деминский лыжный марафон не обходится без его участия, а дружба началась с 2015 года с проведения Этап Кубка мира по лыжным гонкам. Вот и сейчас в его плотном рабочем графике важное место занимает Дёмино, – отметил директор СНП «Деминские марафоны» Александр Игнатьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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