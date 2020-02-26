2020-02-26T23:09:18+03:00
Общество

В каком состоянии ярославские студенты вернулись из Китая

Ректор ЯГПУ сообщил в Фейсбуке об их самочувствии
Екатерина РЯБЦЕВА
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Многомиллионные города опустели.../ФОТО: Елена БолдыреваМногомиллионные города опустели.../ФОТО: Елена Болдырева
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В Ярославль вернулись студенты, которые учатся в Китае.

– Они здоровы, прошли карантин и продолжают находиться под наблюдением медиков, – отметил ректор ЯГПУ имени Ушинского Михаил Груздев.

А ярославская преподавательница Юго-Западного университета КНР Елена Болдырева до сих пор подвергает себя опасности. Во время вспышки коронавируса она находилась в городе Чунцин, и вот уже месяц дистанционно работает из Таиланда. О том, что действительно происходит в Китае, Елена делится в своих путевых заметках.

– Выход разрешается для одной квартиры один человек один раз в два или три дня на час за продуктами. Кампус Юго-Западного университета перекрыт уже в двадцатых числах января. Студентам запрещено возвращаться, а тем, кто остался (это, как правило, представители крайне удаленных от Китая стран) разрешено выходить в город за продуктами по пятницам с 15 до 17 часов. Транспортное сообщение между районами Чунцина почти блокировано. Абсолютно пустые улицы, станции метро, аэропорт. Все делается для того, чтобы остановить вирус. На мой телефон с китайской сим-картой ежедневно обрушиваются кучи сообщений с призывами не выходить из дома, постоянно измерять температуру, мыть руки и подробным перечислением всех мер индивидуальной защиты и необходимых действий в случае опасных симптомов.

Елена Болдырева сняла в Таиланде квартиру и пока не знает, когда сможет прийти на пары к китайским студентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком состоянии ярославские студенты вернулись из Китая
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