Житель Ярославской области не платил дочери алименты, пока не сделал ДНК-тест

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:47:55+03:00

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Житель Переславля-Залесского задолжал своей маленькой дочери более 100 тысяч рублей. После развода с женой мужчина уклонялся от исполнения родительских обязательств, а в откровенном разговоре с приставами признался: он не уверен, что ребенок рожден от него. Пока безответственный отец собирался сделать ДНК-тест, его привлекли к административной ответственности. Представители власти предупредили должника, что дальнейшее уклонение от уплаты алиментов приведет к возбуждению уголовного дела. Тогда отец все же решился на экспертизу, которая поставила все на свои места: ребенок родной.

– Получив данные результаты, должник оплатил задолженность в полном объеме, – пояснили в ведомстве. – Судебные приставы перечислили на счет взыскателя – бывшей супруги 109 тысяч рублей алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU