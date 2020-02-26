2020-02-26T19:47:55+03:00
Общество

Житель Ярославской области не платил дочери алименты, пока не сделал ДНК-тест

Мужчина задолжал более 100 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ФОТО: УФССП России по Ярославской областиФОТО: УФССП России по Ярославской области
Изменить размер текста:

Житель Переславля-Залесского задолжал своей маленькой дочери более 100 тысяч рублей. После развода с женой мужчина уклонялся от исполнения родительских обязательств, а в откровенном разговоре с приставами признался: он не уверен, что ребенок рожден от него. Пока безответственный отец собирался сделать ДНК-тест, его привлекли к административной ответственности. Представители власти предупредили должника, что дальнейшее уклонение от уплаты алиментов приведет к возбуждению уголовного дела. Тогда отец все же решился на экспертизу, которая поставила все на свои места: ребенок родной.

– Получив данные результаты, должник оплатил задолженность в полном объеме, – пояснили в ведомстве. – Судебные приставы перечислили на счет взыскателя – бывшей супруги 109 тысяч рублей алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каком состоянии ярославские студенты вернулись из Китая
Житель Ярославской области не платил дочери алименты, пока не сделал ДНК-тест
В Ярославской области обновляют автобусы на межмуниципальных маршрутах
Из-за снегопада Ярославль встал в пробку
Ярославская команда стала первой на чемпионате России по пауэрлифтингу
Ушел за водкой и потратил все деньги: рыбинца осудят за кражу с чужой карты
«Ярославские медведи» сыграли в хоккей с американцами на льду озера Шамплейн
Телефонные мошенники украли у двух ярославцев почти полмиллиона рублей
Комментировать лыжный марафон под Рыбинском вновь будет Андрей Арих
В Ярославской области осудили мужчину, задолжавшего отцу по алиментам
В Ярославской области начал работать проект "Яртранспорт On-Line"
Финансовая грамотность: как кешбэк помогает в планировании личного бюджета?
В Ярославской области 19-летний парень украл из чужой квартиры 150 тысяч
В Ярославле директор Фонда обязательного медицинского страхования ушел со своего поста