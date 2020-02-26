2020-02-26T16:54:56+03:00
Общество

В Ярославской области обновляют автобусы на межмуниципальных маршрутах

Около половины транспортных средств выпустили не раньше 2017 года
Светлана Крутикова
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В Ярославской области обновляют автобусы на межмуниципальных маршрутахВ Ярославской области обновляют автобусы на межмуниципальных маршрутахФото: Правительство Ярославской области
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Обновление автопарка связано с новыми требованиями, которые предъявляются перевозчикам.

- Это позволит перевозить пассажиров на технически надежных, безопасных автобусах, которые имеют улучшенные экологические и эксплуатационные характеристики, – рассказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

15 автобусов большого класса работают на междугородних маршрутах даниловского, угличского, рыбинского направлений. А новые Lotos 105, которые имеют 33 посадочных места и вмещают 72 пассажира, ходят в Некрасовское, Бурмакино и Рождествено. Более 90 автобусов среднего класса работают практически везде. В основном это ПАЗы и машины марки «Ивеко – FoxBus». Последние ездят по маршруту № 500. Автобусы малого класса используют на направлениях, где пассажиров немного. Обновленный автопарк соответствует требованиям безопасности и адаптирован для проезда людей с ограниченными возможностями здоровья.

В автобусах установлены системы климат-контроля, ГЛОНАСС, видеонаблюдение, электронные информационные табло, а также крепления для инвалидных колясок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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