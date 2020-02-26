Ярославская команда стала первой на чемпионате России по пауэрлифтингу

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:10:49+03:00

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В Москве прошел чемпионат и первенство России по пауэлифтингу. В спортивном комплексе «МВА» собрались больше 600 спортсменов из 42 регионов страны. Участники соревновались по жиму и жиму классическому. Каждый атлет старался показать свою профессиональную подготовку строгим судьям и завоевать награды. В результате ярославские спортсмены получили 4 золотых и 5 серебряных медалей. Абсолютным лидером чемпионата среди мужчин стал Алексей Невейков. Кроме того, сборная нашего региона стала первой в командном зачете. Поздравляем спортсменов с блестящими результатами и желаем новых достижений!

ИСТОЧНИК KP.RU