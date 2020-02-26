2020-02-26T15:32:09+03:00
Происшествия

Ушел за водкой и потратил все деньги: рыбинца осудят за кражу с чужой карты

Мужчина признал свою вину
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту случившегося заведено уголовное по статье «Кража».По факту случившегося заведено уголовное по статье «Кража».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратилась местная жительница, у которой малознакомый собутыльник украл 34 тысячи рублей. Правоохранителями установлено, что женщина отдала 32-летнему преступнику свою карту, чтобы тот купил спиртное.

- Однако помимо этого он обналичивал деньги и расплачивался картой за покупки на общую сумму более 34 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе полиции Рыбинска. - Подозреваемым даны признательные показания.

По факту случившегося заведено уголовное по статье «Кража». Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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