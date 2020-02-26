Ушел за водкой и потратил все деньги: рыбинца осудят за кражу с чужой карты
Мужчина признал свою вину
По факту случившегося заведено уголовное по статье «Кража».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:
В полицию Рыбинска обратилась местная жительница, у которой малознакомый собутыльник украл 34 тысячи рублей. Правоохранителями установлено, что женщина отдала 32-летнему преступнику свою карту, чтобы тот купил спиртное.
- Однако помимо этого он обналичивал деньги и расплачивался картой за покупки на общую сумму более 34 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе полиции Рыбинска. - Подозреваемым даны признательные показания.
По факту случившегося заведено уголовное по статье «Кража». Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU