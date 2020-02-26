«Ярославские медведи» сыграли в хоккей с американцами на льду озера Шамплейн

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:09:17+03:00

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Ярославская команда хоккеистов-любителей «Ярославские медведи» побывала в Берлингтоне на хоккейном турнире.

Наши спортсмены – единственные ребята, приехавшие из России – сыграли в понд-хоккей на озере Шамплейн. Это игра на льду водоемов и по упрощенным правилам: вратарей нет, а на поле всего по четыре игрока от каждой команды. Также в понд-хоккее запрещены силовые приемы и броски выше конька, а экипировка и вовсе не обязательна.

– Такой хоккей для ярославцев непривычен, однако «Ярославские медведи» вложили все силы, обеспечили болельщикам зрелищную игру и вырвали одну победу, – поделились в пресс-службе мэрии Ярославской области.

Хоккеисты подготовились к матчам за короткий срок. Весь турнир длился три дня. Во время визита в США ярославцы побывали в Вермонтском университете и пообщались со студентами, которые изучают русский, а также потренировались с мужской хоккейной командой Колледжа Сэнт Майклз.

ИСТОЧНИК KP.RU