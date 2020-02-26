Телефонные мошенники украли у двух ярославцев почти полмиллиона рублей

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:51:47+03:00

Полиция напоминает: банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Изменить размер текста: A A

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратилась 30-летняя местная жительница, ставшая очередной жертвой телефонных мошенников. Установлено, что заявительнице позвонил неизвестный и представился работником банка. Для «предотвращения списания» денег мошенник, как обычно, запросил конфиденциальные данные карты.

- После этого со счета женщины списалось более 216 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе полиции Ярославской области. - С аналогичной проблемой в полицию Дзержинского района обратилась 41-летняя потерпевшая. Точно также ей позвонили «работники банка».

Поверив мошенникам женщина сняла с карты все накопления и перевела их на другой, якобы безопасный счет. Таким образом, заявительница лишилась 200 тысяч рублей. По данным фактам проводятся проверки.

Полиция напоминает: банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU