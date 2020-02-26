В Ярославской области осудили мужчину, задолжавшего отцу по алиментам
В Тутаеве Ярославской области осудили 40-летнего местного жителя, который не выплачивал алименты своему нетрудоспособному отцу. Пенсионер проживает один в отдаленной деревне.
- Должник был предупрежден об административной ответственности за неуплату алиментов в пользу отца. Но никаких выплат не производил, - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Сумма задолженности сына перед собственным отцом составила 12 тысяч рублей.
Суд признал должника виновным и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU