В Ярославской области осудили мужчину, задолжавшего отцу по алиментам

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:48:34+03:00

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В Тутаеве Ярославской области осудили 40-летнего местного жителя, который не выплачивал алименты своему нетрудоспособному отцу. Пенсионер проживает один в отдаленной деревне.

- Должник был предупрежден об административной ответственности за неуплату алиментов в пользу отца. Но никаких выплат не производил, - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Сумма задолженности сына перед собственным отцом составила 12 тысяч рублей.

Суд признал должника виновным и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU