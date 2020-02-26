В Ярославской области начал работать проект "Яртранспорт On-Line"
Все свои недовольства работой автобусов, замечания о несоблюдении расписания и срывах рейсов, некорректном поведении водителей и кондукторов, техническом и санитарном состоянии машин пассажиры теперь могут написать в WhatsApp по номеру +7 961 153 06 50
или направив сообщение на электронный адрес: yartp0650@gmail.ru. Здесь же можно получить ответы на вопросы, связанные с транспортным обслуживанием. В рамках проекта «Яртранcпорт On-Line» в автобусах на межмуниципальных маршрутах будут размещены информационные таблички с контактами.
- Надеюсь, что проект «Яртранcпорт On-Line» поможет внести существенный вклад в развитие транспортного обслуживания. Это хороший канал обратной связи, который позволит департаменту и пассажирам автобусов получать информацию, что называется
«из первых рук», - отметил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.
Все поступающие сообщения будут рассмотрены в оперативном порядке специалистами транспортной отрасли. По итогам анализа полученной информации департамент будет принимать меры в отношении перевозчиков и дальнейшей организации транспортной
работы на маршрутах.
ИСТОЧНИК KP.RU