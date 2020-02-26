В Ярославской области начал работать проект "Яртранспорт On-Line"

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:43:01+03:00

Свои замечания пассажиры могут написать в WhatsApp по номеру +7 961 153 06 50 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все замечания и предложения пассажиров по работе межмуниципальных автобусов можно будет передать на единый номер

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Все свои недовольства работой автобусов, замечания о несоблюдении расписания и срывах рейсов, некорректном поведении водителей и кондукторов, техническом и санитарном состоянии машин пассажиры теперь могут написать в WhatsApp по номеру +7 961 153 06 50

или направив сообщение на электронный адрес: yartp0650@gmail.ru. Здесь же можно получить ответы на вопросы, связанные с транспортным обслуживанием. В рамках проекта «Яртранcпорт On-Line» в автобусах на межмуниципальных маршрутах будут размещены информационные таблички с контактами.

- Надеюсь, что проект «Яртранcпорт On-Line» поможет внести существенный вклад в развитие транспортного обслуживания. Это хороший канал обратной связи, который позволит департаменту и пассажирам автобусов получать информацию, что называется

«из первых рук», - отметил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Все поступающие сообщения будут рассмотрены в оперативном порядке специалистами транспортной отрасли. По итогам анализа полученной информации департамент будет принимать меры в отношении перевозчиков и дальнейшей организации транспортной

работы на маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU