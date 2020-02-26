2020-02-26T12:19:50+03:00
Общество

Финансовая грамотность: как кешбэк помогает в планировании личного бюджета?

Комментирует заместитель директора территориального офиса ПАО РОСБАНК Лариса Мохова
Полина Вачнадзе
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Заместитель директора территориального офиса ПАО РОСБАНК Лариса МоховаЗаместитель директора территориального офиса ПАО РОСБАНК Лариса Мохова
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Кешбэк – это, по сути, скидка от банка за ту или иную покупку. Как правило, карты с кешбэком позволяют на все ежедневные покупки получать небольшую скидку, а в определенных категориях товаров и услуг – до 10% от стоимости покупки. Практически все банки сегодня выпускают карты с бонусными программами, предусматривающими кешбэк, накопление миль или начисление баллов. Именно они позволяют тратить заемные деньги и при этом оставаться в плюсе.

По кредитной карте Росбанка #МожноВСЁ клиент сам может выбрать – получать Travel-бонусы, либо кэшбек: до 10% в одной из одиннадцати самых востребованных категорий и 1% на всё. Это могут быть кафе и рестораны, заправки, строительные магазины, салоны красоты и многое другое. Программу лояльности можно менять каждый месяц. К примеру, вы ежедневно ездите на автомобиле (на работу, в школу к ребенку, в супермаркет) и, соответственно, часто заправляетесь. В этом случае вы можете выбрать категорию «Автолюбителям» и с каждой заправки получать повышенный кешбэк на эту категорию трат. А если у вас уже есть одна карта, например, дебетовая, то можно параллельно пользоваться и кредитной картой. В этом случае копить баллы или кешбэк можно в два раза быстрее, используя обе карты одновременно.

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