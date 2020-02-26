В Ярославской области 19-летний парень украл из чужой квартиры 150 тысяч

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:45:42+03:00

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В полицию Ростова обратился местный житель, из квартиры которого неизвестные похитили деньги. Для того, чтобы попасть в дом, злоумышленник отжал входную дверь. После этого преступник похитил из жилого помещения 150 тысяч рублей.

- По подозрению в совершении кражи задержан 19-летний ранее судимый неработающий житель Некрасовского района, - уточни в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Молодой человек дал признательные показания.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Кража». Расследование преступления продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU