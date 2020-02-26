В Ярославле директор Фонда обязательного медицинского страхования ушел со своего поста
Он руководил структурой около двух лет
Кокин покинул рабочее место 21 февраляФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области ушел со своего поста.
Антон Кокин написал заявление по собственному желанию и покинул рабочее место 21 февраля. Сделал он это вслед за зампредом регионального правительства Игорем Селезневым, который курировал здравоохранение. Во вторник, 25 февраля, на внеочередном заседании в думе уже выступала и.о. директора Людмила Баташова.
Антон Кокин работал главой фонда около двух лет. Чиновник приехал в наш город из Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU