В Ярославле директор Фонда обязательного медицинского страхования ушел со своего поста

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:55:56+03:00

Он руководил структурой около двух лет

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Директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области ушел со своего поста.

Антон Кокин написал заявление по собственному желанию и покинул рабочее место 21 февраля. Сделал он это вслед за зампредом регионального правительства Игорем Селезневым, который курировал здравоохранение. Во вторник, 25 февраля, на внеочередном заседании в думе уже выступала и.о. директора Людмила Баташова.

Антон Кокин работал главой фонда около двух лет. Чиновник приехал в наш город из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU