Осторожно, медведь! В Ярославской области рано проснувшийся хищник может напасть на людей

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:30:27+03:00

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В Ростовском районе медведь может выйти к людям. Об этом предупреждают специалисты местного охотхозяйства. Зверя заметили на территории Петровского сельского поселения в районе села Никитино-Троицкое. Видимо, почти весенняя погода раньше времени выгнала зверя из берлоги.

- Это не медвежонок, а большой взрослый самец. Питаться зверю в лесу сейчас нечем, и не исключено, что медведь может появиться близ населенных пунктов. Специалисты рекомендуют местным жителям быть настороже, а тем, кто по той или иной причине решит прогуляться по лесу, быть особенно внимательным, - говорится на сайте администрации Роствоского района.

А домашний медведь, который живет в Переславском районе, давно уже вышел из спячки и даже успел покататься на коньках по озеру.

ИСТОЧНИК KP.RU