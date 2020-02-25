Осторожно, медведь! В Ярославской области рано проснувшийся хищник может напасть на людей
В Ростовском районе медведь может выйти к людям. Об этом предупреждают специалисты местного охотхозяйства. Зверя заметили на территории Петровского сельского поселения в районе села Никитино-Троицкое. Видимо, почти весенняя погода раньше времени выгнала зверя из берлоги.
- Это не медвежонок, а большой взрослый самец. Питаться зверю в лесу сейчас нечем, и не исключено, что медведь может появиться близ населенных пунктов. Специалисты рекомендуют местным жителям быть настороже, а тем, кто по той или иной причине решит прогуляться по лесу, быть особенно внимательным, - говорится на сайте администрации Роствоского района.
А домашний медведь, который живет в Переславском районе, давно уже вышел из спячки и даже успел покататься на коньках по озеру.
ИСТОЧНИК KP.RU