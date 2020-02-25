2020-02-25T16:30:27+03:00
Общество

Осторожно, медведь! В Ярославской области рано проснувшийся хищник может напасть на людей

Специалисты советуют жителям Ростовского района быть осторожными
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Проснувшийся медведь - не милый мишка, а взрослый и опасный зверьПроснувшийся медведь - не милый мишка, а взрослый и опасный зверьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Ростовском районе медведь может выйти к людям. Об этом предупреждают специалисты местного охотхозяйства. Зверя заметили на территории Петровского сельского поселения в районе села Никитино-Троицкое. Видимо, почти весенняя погода раньше времени выгнала зверя из берлоги.

- Это не медвежонок, а большой взрослый самец. Питаться зверю в лесу сейчас нечем, и не исключено, что медведь может появиться близ населенных пунктов. Специалисты рекомендуют местным жителям быть настороже, а тем, кто по той или иной причине решит прогуляться по лесу, быть особенно внимательным, - говорится на сайте администрации Роствоского района.

А домашний медведь, который живет в Переславском районе, давно уже вышел из спячки и даже успел покататься на коньках по озеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске во время празднования масленицы состоится концерт кельтской музыки
На кладбище в Селифонтове завезут песок чтобы «поднять» могилы
Осторожно, медведь! В Ярославской области рано проснувшийся хищник может напасть на людей
Ярославская организация задолжала фирме из Удмуртии 6 тысяч евро
Как в Ярославле будут выплачиваться мартовские пенсии
В Ярославле задержали серийного вора, который «работал» в поликлиниках
В Ярославские колонии не дали переправить героин и «синтетику»
В Ярославской области горел пассажирский автобус
В Ярославле из-за бесхозной коробки снова эвакуировали посетителей торгового центра
В одном из дворов Ярославля жильцы устроили настоящую свалку
В Ярославской области реставрируют храм Богоявления на Острову
Ярославский уклонист от альтернативной гражданской службы пойдет под суд
Ярославские приставы арестовали 250 тысяч квадратов земли из-за долга в 56 миллионов рублей