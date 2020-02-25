В одном из дворов Ярославля жильцы устроили настоящую свалку
Гора из мебели и стройматериалов лежит уже около недели
Мусорная гора выросла во дворе дома №23 по улице Добрынина. Фото: "Подслушано Ярославль"\vk.com.
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Ярославцы пожаловались в социальных сетях на мусорную гору, которая выросла во дворе дома №23 по улице Добрынина.
Двор, заваленный старой мебелью и стройматериалами, находится в таком состоянии уже около недели.
В комментариях к посту жители города с юмором отнеслись к проблеме. Ярославцы шутили, что раз мэрия с мусорной горой разобраться не в состоянии, значит в традициях масленичной недели весь хлам надо сжечь.
ИСТОЧНИК KP.RU