В Ярославской области в минувшие сутки случилось несколько аварий

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:37:02+03:00

В одной из них есть пострадавшие

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За последние сутки в Ярославской области случилось несколько дорожно-транспортных происшествий. Одно из них произошло 23 февраля в 15 часов в Угличе. На перекрестке улицы Ленина и улицы Интернациональной Тойота столкнулась с Фордом. Ликвидировать последствия приезжали сотрудники МЧС. Есть пострадавшие. Информация уточняется.

Через 5 минут в Ростовском районе на 207 километре трассы М-8 участниками аварии стали уже три автомобиля: Киа, Форд и ВАЗ. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU