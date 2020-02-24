В Ярославской области в минувшие сутки случилось несколько аварий
В одной из них есть пострадавшие
Авария произошла на перекрестке улицы Ленина и улицы ИнтернациональнойФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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За последние сутки в Ярославской области случилось несколько дорожно-транспортных происшествий. Одно из них произошло 23 февраля в 15 часов в Угличе. На перекрестке улицы Ленина и улицы Интернациональной Тойота столкнулась с Фордом. Ликвидировать последствия приезжали сотрудники МЧС. Есть пострадавшие. Информация уточняется.
Через 5 минут в Ростовском районе на 207 километре трассы М-8 участниками аварии стали уже три автомобиля: Киа, Форд и ВАЗ. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU