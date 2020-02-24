В Ярославской области пассажир такси оказался нелегальным иностранцем и предложил полиции взятку
В Переславле недалеко от села Глебовское сотрудники ГИБДД остановили такси, в котором сидел пассажир. У него проверили документы. 26-летний молодой человек оказался иностранным гражданином, у которого не было уведомления о прибытии в Россию. Пассажир испугался административной ответственности и предложил правоохранителям взятку в 2 тысячи рублей.
– Сотрудники полиции незамедлительно сообщили об этом в дежурную часть, факт покушения на дачу взятки был задокументирован, – пояснили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело, а суд принял решение об административном выдворении иностранца.
ИСТОЧНИК KP.RU