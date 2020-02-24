Пиковый джокер Михаила Терехова снимает вопрос о победителе

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:50:19+03:00

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Если и были у кого-то перед матчем с московскими «академиками» баскетбола какие-то сомнения в подлинной силе соперников «Бури», то уже в первом периоде они были развеяны. Москвичи прочно завладели инициативой, а ярославцам перед заполненными трибунами «Вознесенского» пришлось начинать игру в догонялки. Но без своей главной ударной силы в лице призванного в латвийскую сборную Артема Бутянковса у команды Михаила Терехова до конца первого игрового отрезка погоня не получалась. Молодые перспективные российские «академики» оторвались почти до двузначного перевеса пока ярославцы пристреливались к кольцу «МБА». При этом из-за дуги у наших парней все летело мимо.

Но вторая десятиминутка у «Бури» пошла по нарастающей, когда на полную включился «джокер» нашей команды Джастин Роберсон. Сначала Джастин мастерски стал выводить нашего «столба» Ивана Нелюбова под кольцо, где того удержать архисложно, а затем сам начал пристрелку. Но главное, «Буря» резко прибавила в защите, практически не давая москвичам разыгрывать мячи у нашего щита.

Все это позволило наверстать упущенное за 1-й период. Одновременно обнаружилось, что и штрафные ярославцы исполняют отменно. Александр Корчагин это показал тремя попаданиями подряд. Но рывок у наших получился с выходом на паркет Андрея Семенова, который своей «трёхой» положил начало граду точных попаданий из-за дуги – 37:35.

На большой перерыв команды ушли уже при перевесе «Бури», правда небольшоя. Причем, судьи долго решали объявлять паузу или нет. Игровое время уже истекло, а москвичи получили технический фол. Все-таки – перерыв. Зато вторая половина матча началась экзотически – с точного штрафного броска Джастина, которому чуть позже добавил свои два «копейки» Владимир Белов, сделав перевес уже увесистым – 46:40. Теперь уже москвичи бросаются в погоню и почти настигают ярославцев – 53:52. Но это был последний луч надежды для них. Джастин в компании с Нелюбовым быстро восстанавливают статус-кво в размере, близком к двузначному.

Ну а в 4-й четверти «Буря» начала настоящий погром у чужого кольца. Словно какая-то чакра открылась у наших. Впервые в сезоне едва ли не каждый бросок у ярославцев из-за дуги оказывался точным, независимо от исполнителя. Москвичи уже не могли понять, от кого идет главная угроза. Окончательно их добил наш «малыш» Андрей Топтунов, едва появившись на паркете. Первым же броском – «трёха»!

Конечно, отчасти в таком погроме причина от усталости москвичей, у которых сказалась нехватка «больших» игроков. но ведь и у наших не было одного, но очень важного «большого» - Бутянсковса. Будь он в игре, каков бы, интересно был результат? А тут и без Артема на счету у Нелюбова, едва не ставшего лучшим в команде по набранным – 22 очка и куча блок-шотов. «Джокер» Джастин все же привычно для последних игр оказался лучше – 23 очка при 4 подборах и массе перехватов плюс один данк.

Но главный итог – после этой более чем уверенной победы «Буря» поднимается на твёрдое 3-е место в таблице Суперлиги «Буревестник» - МБА(Москва) - 92 : 74(19:25, 24:15, 20:19, 29:15)

ИСТОЧНИК KP.RU