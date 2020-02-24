2020-02-24T09:49:47+03:00
Общество

Молодой ярославец зарегистрировал в своей квартире восьмерых мигрантов

Мужчине грозит уголовная ответственность
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фактически иностранные граждане в квартире не проживали.Фактически иностранные граждане в квартире не проживали.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Дзержинском районе Ярославля полиция расследует дело о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Установлено, что безработный 22-летний ярославец фиктивно зарегистрировал в своей квартире восьмерых мигрантов.

- В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлено, что фактически иностранные граждане в квартире не проживали, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. На момент регистрации собственник не имел намерения предоставлять им жилое помещение для проживания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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