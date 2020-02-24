Молодой ярославец зарегистрировал в своей квартире восьмерых мигрантов

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:49:47+03:00

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В Дзержинском районе Ярославля полиция расследует дело о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Установлено, что безработный 22-летний ярославец фиктивно зарегистрировал в своей квартире восьмерых мигрантов.

- В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлено, что фактически иностранные граждане в квартире не проживали, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. На момент регистрации собственник не имел намерения предоставлять им жилое помещение для проживания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU