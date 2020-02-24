Гол Егора Аверина принес «Локомотиву» победу в матче с «Авангардом»

24 Февр. 2020 2020-02-24T00:23:09+03:00

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Последние матчи «регулярки» наш «бронепоезд» проводит на выезде. Первым соперником для него стал омский «Авангард» который по техническим причинам домашние игры проводит в Балашихе, что для ярославцев почти дома. И хотя наш «бронепоезд» уже окончательно утвердился на 6-й позиции «Запада», а омичи команда очень крепкая и в лидерах «Востока», результат матча никак не мог повлиять на перспективы плей-офф.

Однако именно грядущий плей-офф накладывает сейчас особый колорит на любую игру, так как против сильного соперника можно откатать свои козыри и подработать шероховатости. Именно поэтому «бронепоезд», что называется, вступил в бой без разведки и старался максимально прессовать омичей на всему полю. Даже довольно быстрый гол наши организовали на 5-й минуте, когда Александр Свитов слева выкатил на «пятак» и переиграл вратаря. Однако взятие ворот было отменено после видеопросмотра, определившего что перед этим был офсайд. Досадно. Потому что в феврале у «бронепоезда» это не впервые, а потому тренерам надо отработать четкий вход в зону.

Еще для наставника «бронепоезда» Майка Пелино проблемой оказалась игра подопечных в большинстве. Если в первом периоде не удалось реализовать «лишнего», то это еще можно понять. Все-таки простое большинство. Но вот во втором периоде у «бронепоезда» двойное большинство почти двухминутное. И за эти две минуты спецбригада «бронепоезда» практически не создала у ворот «Авангарда» голевых моментов. Лишь однажды Стефан да Коста сумел доставить шайбу под бросок Антону Ландеру с убойной позиции. Но бросок пришелся в невесть откуда оказавшуюся ловушку кипера.

Могучие выстрелы Якуба Накладала кипер омичей щелкал, как семечки, потому что видел замах и был готов. Но уже в равенстве такой же могучий выстрел Якуба оказался не берущимся, потому что перед воротами был трафик с участием нашего главного невезучего по сезону Егора Аверина. В этом сезоне Егор очень долго не удавалось забить. Лишь совсем недавно он открыл счет своим голам в сезоне. И вот против Омска его трафик стал результативным. Шайба от Егора изменила траекторию и шмыгнула мимо кипера в цель – 1:0. Вот бывает же, когда и невезучему крупно везет!

Мало того, что гол записан на Егора, так еще победным оказался, хотя еще до второго перерыва всё могло резко измениться. Тем более, что во втором периоде омичи активизировались в игре и подолгу терзали нашу оборону и вратаря Илью Коновалова. А уж после забитого гола, что называется, сам бог дал им прекрасный шанс на спасение. Теперь уже у «бронепоезда» двойное меньшинство почти на две минуты. И в эти две минуты в ворота Коновалова омичи умудряются затолкать шайбу, причем, рукой. Судьи, надо отдать должное, как и при нашем офсайде, гол не засчитывают. Еще не закончился у нас штраф Романа Савченко, как неудачно действует клюшкой Накладал и получает еще 4 минуты штрафа.

В полном составе команда Майка Пелино оказалось уже в третьем периоде на 43-й минуте. Все это время Коновалов был под обстрелами, но при поддержке партнеров, накрывавших броски омичей, выстоял и сохранил ворота «сухими». Как ни старались омичи на последних минутах, сняв вратаря, «бронепоезд» оставался непробиваемым. А это перед плей-офф очень важная характеристика. «Авангард» (Омская обл) – «Локомотив» - 0:1(0:0;0

ИСТОЧНИК KP.RU