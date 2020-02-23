2020-02-23T20:14:04+03:00
Общество

В Ярославле штормовой ветер повалил масленичных кукол на улице Андропова

Традиционная выставка открылась накануне усиления ветра
Полина ЗАЙЦЕВА
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Большинство ярославцев в социальных сетях на происшествие отреагировали с юмором. Фото: Игорь Ямщиков\Facebook.com.Большинство ярославцев в социальных сетях на происшествие отреагировали с юмором. Фото: Игорь Ямщиков\Facebook.com.
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В Ярославле штормовой ветер стал причиной падения масленичных кукол. Маслениц по традиции установили в сквере на улице Андропова прямо накануне шторма, о котором ярославцев предупредили в региональном МЧС.

- Выстояли единицы, - прокомментировал ситуацию Игорь Ямщиков, который и сфотографировал упавших кукол.

Большинство ярославцев в социальных сетях на происшествие отреагировали с юмором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ярославле штормовой ветер повалил масленичных кукол на улице Андропова
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