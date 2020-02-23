В Ярославле штормовой ветер повалил масленичных кукол на улице Андропова

23 Февр. 2020 2020-02-23T20:14:04+03:00

Большинство ярославцев в социальных сетях на происшествие отреагировали с юмором. Фото: Игорь Ямщиков\Facebook.com.

Изменить размер текста: A A

В Ярославле штормовой ветер стал причиной падения масленичных кукол. Маслениц по традиции установили в сквере на улице Андропова прямо накануне шторма, о котором ярославцев предупредили в региональном МЧС.

- Выстояли единицы, - прокомментировал ситуацию Игорь Ямщиков, который и сфотографировал упавших кукол.

Большинство ярославцев в социальных сетях на происшествие отреагировали с юмором.

ИСТОЧНИК KP.RU