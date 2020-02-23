За один день «работники банка» украли у ярославцев более 200 тысяч рублей
В полицию заволжского района Ярославля за один день обратились сразу несколько местных жителей, попавшихся на уловку телефонных мошенников. Первой к правоохранителям пришла 40-летняя женщина, которую убедили предоставить личные данные для «предотвращения» списания денег.
- Женщина лишалась более 120 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В этот же день в полицию за помощью обратился 42-летний мужчина. Ему также позвонила неизвестная женщина, которая представившись сотрудником службы безопасности банка.
Заявитель передал ей данные, после чего с его карты списалось более 100 тысяч рублей. По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка. Правоохранители напоминают: банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.
ИСТОЧНИК KP.RU