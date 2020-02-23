За один день «работники банка» украли у ярославцев более 200 тысяч рублей

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:27:01+03:00

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В полицию заволжского района Ярославля за один день обратились сразу несколько местных жителей, попавшихся на уловку телефонных мошенников. Первой к правоохранителям пришла 40-летняя женщина, которую убедили предоставить личные данные для «предотвращения» списания денег.

- Женщина лишалась более 120 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В этот же день в полицию за помощью обратился 42-летний мужчина. Ему также позвонила неизвестная женщина, которая представившись сотрудником службы безопасности банка.

Заявитель передал ей данные, после чего с его карты списалось более 100 тысяч рублей. По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка. Правоохранители напоминают: банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU