Из-за анонимного звонка «Ауру» эвакуировали, а помещения обследовали кинологи
ЧП произошло в ночь с 22 на 23 февраля
К ТЦ приехали сотрудники МЧС, полиции, а также кинологи с собаками. Фото: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.
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В Ярославле в ночь с 22 на 23 февраля эвакуировали торговый центр «Аура». Людей выводили на улицу около 23 часов ночи, прямо с вечерних сеансов кино. К ТЦ приехали сотрудники МЧС, полиции, а также кинологи с собаками.
В результате проверки помещений торгового центра никаких опасных предметов не обнаружено. После этого «Аура» возобновила свою работу.
По данным полиции, эвакуация была произведена в связи с анонимным звонком.
ИСТОЧНИК KP.RU