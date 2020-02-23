2020-02-23T15:19:19+03:00
Общество

Из-за анонимного звонка «Ауру» эвакуировали, а помещения обследовали кинологи

ЧП произошло в ночь с 22 на 23 февраля
Полина ЗАЙЦЕВА
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К ТЦ приехали сотрудники МЧС, полиции, а также кинологи с собаками. Фото: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.К ТЦ приехали сотрудники МЧС, полиции, а также кинологи с собаками. Фото: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.
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В Ярославле в ночь с 22 на 23 февраля эвакуировали торговый центр «Аура». Людей выводили на улицу около 23 часов ночи, прямо с вечерних сеансов кино. К ТЦ приехали сотрудники МЧС, полиции, а также кинологи с собаками.

В результате проверки помещений торгового центра никаких опасных предметов не обнаружено. После этого «Аура» возобновила свою работу.

По данным полиции, эвакуация была произведена в связи с анонимным звонком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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