«Никто не заметил»: В Ярославском бассейне утонул 38-летний посетитель
В Ярославле на улице Фрунзе в бассейне одного из фитнес-клубов утонул 38-летний посетитель. Трагедия случилась вечером 22 февраля. По словам очевидцев происшествия, мужчина плавал с утяжелителями, никто из посетителей не заметил, как ему стало плохо.
- Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.
По факту случившегося следственным комитетом организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU