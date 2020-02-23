«Никто не заметил»: В Ярославском бассейне утонул 38-летний посетитель

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:33:45+03:00

Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Фото: скриншот с видео "Подслушано в Ярославле"\vk.com.

Изменить размер текста: A A

В Ярославле на улице Фрунзе в бассейне одного из фитнес-клубов утонул 38-летний посетитель. Трагедия случилась вечером 22 февраля. По словам очевидцев происшествия, мужчина плавал с утяжелителями, никто из посетителей не заметил, как ему стало плохо.

- Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.

По факту случившегося следственным комитетом организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU