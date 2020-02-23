2020-02-23T12:00:35+03:00
Происшествия

В Рыбинске автобус сбил пешехода, перебегающего дорогу в неположенном месте

Мужчина госпитализирован с травмами
Полина ЗАЙЦЕВА
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Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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В Рыбинске вечером 22 февраля произошло ДТП с участием пешехода. Мужчина перебегал улицу Рокоссовского в неустановленном для этого месте, в результате чего его 60-летний водитель автобуса совершил наезд.

- В результате аварии 58-летней пешеход госпитализирован с травмами, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На месте ДТП работали медики, спасатели МЧС, а также сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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