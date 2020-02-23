В Рыбинске автобус сбил пешехода, перебегающего дорогу в неположенном месте
Мужчина госпитализирован с травмами
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Изменить размер текста:
В Рыбинске вечером 22 февраля произошло ДТП с участием пешехода. Мужчина перебегал улицу Рокоссовского в неустановленном для этого месте, в результате чего его 60-летний водитель автобуса совершил наезд.
- В результате аварии 58-летней пешеход госпитализирован с травмами, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На месте ДТП работали медики, спасатели МЧС, а также сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU