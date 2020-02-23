2020-02-23T09:26:27+03:00
Общество

Поздравление губернатора Ярославской области с Днем защитника Отечества

Дмитрий Миронов пожелал всем здоровья и благополучия
Полина ЗАЙЦЕВА
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Многовековая история государства и армии, примеры подлинного героизма позволяют нашему народу гордиться защитниками Отечества разных поколений, их доблестью и победами.Многовековая история государства и армии, примеры подлинного героизма позволяют нашему народу гордиться защитниками Отечества разных поколений, их доблестью и победами.Фото: Правительство Ярославской области
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Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот общенародный праздник объединяет всех, кто служит делу укрепления обороноспособности и безопасности нашего государства, кто с честью трудится для блага России и бережет покой своего дома, семьи, страны.

Особого уважения и слов благодарности достойны в этот день ветераны, для которых любовь к Родине не просто слова. Они отвоевали для нас мир в годы Великой Отечественной и защищали его в горячих точках.

Славная многовековая история государства и армии, примеры подлинного героизма позволяют нашему народу гордиться защитниками Отечества разных поколений, их доблестью и победами.

Желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия! Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

ИСТОЧНИК KP.RU

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