Поздравление губернатора Ярославской области с Днем защитника Отечества
Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот общенародный праздник объединяет всех, кто служит делу укрепления обороноспособности и безопасности нашего государства, кто с честью трудится для блага России и бережет покой своего дома, семьи, страны.
Особого уважения и слов благодарности достойны в этот день ветераны, для которых любовь к Родине не просто слова. Они отвоевали для нас мир в годы Великой Отечественной и защищали его в горячих точках.
Славная многовековая история государства и армии, примеры подлинного героизма позволяют нашему народу гордиться защитниками Отечества разных поколений, их доблестью и победами.
Желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия! Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
ИСТОЧНИК KP.RU