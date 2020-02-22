23 февраля к ярославцам придет шквалистый ветер

22 Февр. 2020 2020-02-22T18:35:31+03:00

А еще снег и дождь

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В воскресенье, 23 февраля, вопреки ожиданиям горожан, тепло и солнце в Ярославской области не предвидится. Синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками в виде снега и дождя. Подует юго-западный ветер, местами его порывы увеличатся до 20 метров в секунду.

Ртуть в термометре опустится до +5 градусов. Ночью возможно похолодание до -3 градусов. На дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU