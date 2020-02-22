И снова здравствуйте: ярославцы в очередной раз пострадали от банковских мошенников
Сумма ущерба составила почти 500 тысяч рублей
Банковский мошенник предложил мужчине сказать программное обеспечениеФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:
В полицию Кировского района обратился 55-летний мужчина. Ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что со счета клиента происходит несанкционированное списание денег. Чтобы это предотвратить, нужно на ноутбук установить специальное программное обеспечение. Ярославец выполнил все условия и лишился 208 тысяч рублей.
Примерно в это же время от аналогичного преступления пострадали две женщины. Они также установили приложение и перевели мошенником почти 280 тысяч рублей.
Правоохранители проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU