И снова здравствуйте: ярославцы в очередной раз пострадали от банковских мошенников

22 Февр. 2020 2020-02-22T15:48:26+03:00

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В полицию Кировского района обратился 55-летний мужчина. Ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что со счета клиента происходит несанкционированное списание денег. Чтобы это предотвратить, нужно на ноутбук установить специальное программное обеспечение. Ярославец выполнил все условия и лишился 208 тысяч рублей.

Примерно в это же время от аналогичного преступления пострадали две женщины. Они также установили приложение и перевели мошенником почти 280 тысяч рублей.

Правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU