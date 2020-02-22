В Ярославле из подъезда дома вор-рецидивист украл детский самокат
Мужчина продал вещь, а хозяйка обратилась в полицию
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В полицию Дзержинского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из подъезда ее дома украли детский самокат за 4 тысячи рублей. Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения быстро отыскали подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Он во всем сознался и добавил, что похищенный самокат продал.
– Отделом дознания ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело, – отметили в пресс-службе ведомства.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU