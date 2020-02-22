В Ярославле из подъезда дома вор-рецидивист украл детский самокат

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:34:31+03:00

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В полицию Дзержинского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из подъезда ее дома украли детский самокат за 4 тысячи рублей. Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения быстро отыскали подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Он во всем сознался и добавил, что похищенный самокат продал.

– Отделом дознания ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело, – отметили в пресс-службе ведомства.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU