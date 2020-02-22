«Шинник» пробился в полуфинал Кубка ФНЛ

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:58:46+03:00

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Расклад перед матчем с «Мордовией» был для команды «Михалыча» прост. Для того, чтобы продолжить борьбу за Кубок ФНЛ, «Шинник» должен обязательно выиграть у «Мордовии» и только тогда можно занять 1-е место в группе Д. Причем, вряд ли нужна крупная победа, потому что «Рига», скорее всего, обыграет ростовский СКА, у которого есть шанс опередить ярославцев. Стартовый состав команды «Михалыча» мог показаться не претендующим на победу, поскольку место в воротах было отдано молодому Евгению Гошеву, хотя в последней игре блестяще сыграл против рижан Дмитрий Яшин. Однако здесь опытный «Михалыч» просто дал каждому из вратарей отработать по одному полному матчу. Правда, тут мог быть риск, потому что из-за дисквалификации не мог выйти на поле Эльдар Низамутдинов, что как бы ослабляло атакующий потенциал «Шинника». Но, оказалось, что именно в отсутствие Низы команда показала самую результативную игру. После этого кое-что надо взять на заметку и на размышления. Наиболее важные события произошли в первом тайме. Ярославцы так лихо пошли в атаку, что за какую-то минуту дважды заработали право на угловой. Территориально перевес наших был очевиден. Но едва ли не самый первый опасный момент в игре соорудил сам себе Гошев, пытаясь выбить из штрафной мяч партнеру. При этом он угодил в соперника, от которого мяч отскочил к воротам, но, по счастью, мимо. Впрочем, Гошев через минут 10 уже серьезно выручил команду, отразив опаснейший удар с близкого расстояния. Атаки «Шинника» все же были более основательны, хотя порой сумбурны. Тем не менее на 18-й минуте именно из такого сумбура возник первый гол. Алексей Пугин вдоль линии штрафной отпасовал мяч на Василия Алейникова, а тот диагональным пасом вправо подключил к атаке Александра Эктова. «Рыжий» от угла вратарской откатил мяч к «точке», но тот пометался меж защитниками и вновь оказался у Алейникова, перед которым была целая группа игроков. Каким образом Василий нашел в этой группе дырку для мяча в цель, загадка. Однако – 1:0. Уязвленные соперники попробовали прессовать ярославцев, но особой остроты у ворот Гошева им создать не позволили. Правда, на один «горчичник» они наиграли, который позже «Мордовии» аукнулся. Почти сразу после этого в центре поля неудачно столкнулись в борьбе за верховой мяч Эктов и хорошо известный ярославцам Евгений Ятченко, который сейчас в «Мордовии». Обоим пришлось оказывать медпомощь. Но оба тут же вернулись в игру. Причем, «Рыжий» вернулся настолько удачно, что с голевой передачи нашего защитника Федора Первушина выскочил на ударную позицию и увеличил победный счет – 2:0. Произошло это на 41-й минуте. А уже в добавленную из-за травм минуту получился для «Мордовии», как говорят, кирдык. Защитник «Мордовии», имея уже «горчичник», опасно атакует в ноги Сергея Самодина в центре поля. Вторая карточка, становящаяся красной. Это уже не гол в раздевалку, а удаление в раздевалку и сразу свиток на перерыв. После перерыва получился казус. У нас стали делать замены, в одной из которых вместо Алейникова должен был появиться Никита Дроздов. Но непонятным образом Дроздов не оказался в заявке. Судьи, конечно, не пустили на поле. Пришлось Алейникову, видимо, прямо из душа возвращаться на поле и продолжить игру, пока не подберут другого на замену. Редкий случай. Понятное дело, что второй тайм «Шинник» играл по счету, старясь больше времени проводить на другой половине поля, подальше от Гошева. «Михалыч» ввел в игру молодых игроков, которые смогли создать немало острых моментов у чужих ворот. Но вот с реализацией у них не очень получалось. Зато получилось у опытного Пугина, которому очень помог своей очередной голевой передачей Первушин. Пугин оказался с мячом возле «точки» и довел счет до крупного – 3:0. Как ни старалась молодежь, но забить еще не получилось. Впрочем, и этого с лихвой хватило, потому что «Рига», как и ожидалось, переиграла СКА, оставив право на полуфинал «Шиннику».

«Шинник» - «Мордовия» - 3:0 (2:0)

ИСТОЧНИК KP.RU