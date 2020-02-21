«Посейдон вышел»: рыбинцы гадают, кто мог оставить следы на талом льду

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:53:33+03:00

После того, как фотографии необычного явления попали в сеть, люди сразу начали строить фантастические гипотезы по поводу его возникновения. Фото: "Подслушано в Рыбинске"\vk.com.

Среди вариантов есть Гарри Поттер, нырнувший за мечом, а также отчисленный студент

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Жители Рыбинска в недоумении: кто мог оставить странные следы на талом люду пруда в Карякинском парке? После того, как фотографии необычного явления попали в сеть, люди сразу начали строить фантастические гипотезы по поводу природы его возникновения.

- Посейдон вышел, - ехидно пишут комментаторы. – И утопился!

Среди вариантов присутствует Гарри Поттер, нырнувший за волшебным мечом, а также бедный студент, которого отчислили.

ИСТОЧНИК KP.RU