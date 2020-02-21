В праздники изменится расписание ярославского городского транспорта

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:30:11+03:00

Об изменениях сообщили в ЯрГорЭлектроТрансе. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Изменения продлятся с 22 по 24 февраля

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В Ярославле на время праздников свое расписание изменит городской транспорт. Изменения движения продлятся с 22 по 24 февраля.

- 22 февраля перевозка пассажиров будет осуществляться по расписанию субботнего дня, - уточнили в ЯрГорЭлектроТрансе.

При этом 23 и 24 февраля транспорт будет курсировать по расписанию воскресного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU