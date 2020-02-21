В праздники изменится расписание ярославского городского транспорта
Изменения продлятся с 22 по 24 февраля
Об изменениях сообщили в ЯрГорЭлектроТрансе.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле на время праздников свое расписание изменит городской транспорт. Изменения движения продлятся с 22 по 24 февраля.
- 22 февраля перевозка пассажиров будет осуществляться по расписанию субботнего дня, - уточнили в ЯрГорЭлектроТрансе.
При этом 23 и 24 февраля транспорт будет курсировать по расписанию воскресного дня.
ИСТОЧНИК KP.RU