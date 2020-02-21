В Ярославской областной онкобольнице появился новый линейный ускоритель
С помощью аппарата можно минимизировать поражение здоровых тканей во время сеанса лучевой терапии
Ярославские медики уже прошли обучение работе на новом оборудовании.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской областной онкологической больнице появился новый линейный ускоритель. С помощью данного аппарата можно минимизировать поражение здоровых тканей во время сеанса лучевой терапии.
- Линейный ускоритель укомплектован программным обеспечением, которое позволяет построить 3D-модель опухоли, точно спланировать и контролировать сеанс облучения, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области.
Ярославские медики уже прошли обучение работе на новом оборудовании.
ИСТОЧНИК KP.RU