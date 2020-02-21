В Ярославской областной онкобольнице появился новый линейный ускоритель

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:10:40+03:00

Ярославские медики уже прошли обучение работе на новом оборудовании. Фото: Правительство Ярославской области

С помощью аппарата можно минимизировать поражение здоровых тканей во время сеанса лучевой терапии

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В Ярославской областной онкологической больнице появился новый линейный ускоритель. С помощью данного аппарата можно минимизировать поражение здоровых тканей во время сеанса лучевой терапии.

- Линейный ускоритель укомплектован программным обеспечением, которое позволяет построить 3D-модель опухоли, точно спланировать и контролировать сеанс облучения, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Ярославские медики уже прошли обучение работе на новом оборудовании.

ИСТОЧНИК KP.RU