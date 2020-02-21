На Деминский лыжный марафон под Рыбинском организуют дополнительные автобусы

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:49:37+03:00

Они будут отходить от железнодорожного вокзала

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29 февраля и 1 марта для болельщиков Деминского лыжного марафона организуют дополнительные автобусные рейсы по маршруту «Рыбинск (железнодорожный вокзал) – Демино».

29 февраля автобус отправится от вокзала в 09:30, 10:00 (посадка со стороны здания вокзала), от Соборной площади – в 09:40 и 10:10. Прибудет в Демино на верхнюю площадку.

Отправление из Демино с верхней площадки в 13:30 и 15:30. Всего будут два автобуса туда и два обратно.

1 марта отправление от железнодорожного вокзала в 09:30 и 10:00, от Соборной площади – в 09:40 и 10:10. Из Демино – в 13:00 и 14:30.

Стоимость проезда 50 рублей, льготы не действуют. Дети до 7 лет могут проехать бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU