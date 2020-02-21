2020-02-21T15:54:58+03:00
Происшествия

В Ярославле судят предпринимателя, присвоившего себе здание в центре города

Бизнесмен проходит по статье о мошенничестве в особо крупном размере
Полина Вачнадзе
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Обвиняемый в мошенничестве бизнесмен ждет решения суда.Обвиняемый в мошенничестве бизнесмен ждет решения суда.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Кировском районном суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении предпринимателя Сергея Мылаша, занимавшего должность директора АО «Аварийно-ремонтная служба».

С 2007 году в безвозмездном пользовании компании находилось здание на проспекте Октября в Ярославле. В 2011 году мэрия уведомила «Аварийно-ремонтную службу» о расторжении договора. Помещения нужно было освободить, но компания съезжать не планировала. КУМИ обратилось в суд, однако, во время рассмотрения дела представители АРС заявило, что здание находится у них в собственности. Это вызвало немало вопросов, ответы на которые стали искать сотрудники правоохранительных органов.

Искали 9 лет. И вот что из этого получилось.

По результаты проверки, проведенной региональным Управлением ФСБ, показали, что Сергей Мылаш, прекрасно зная, что помещения, где располагается компания, принадлежит казне города, предоставил мэрии бумаги с недостоверными сведениями. Таким образом АО «АРС» стало владельцем здания, а городская казна, соответственно, лишилась своего имущества. Кстати, довольно дорогого.

Сейчас знание на проспекте Октября возвращено законному владельцу, а обвиняемый в мошенничестве бизнесмен ждет решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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